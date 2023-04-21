شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة بالفيديو لشرح الجوانب الفنية والخططية قبل مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة، فيما خاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير وحمزة علاء، تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الختامي لمباراة الرجاء في الساعة التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب التتش، وسيتم فتح التدريب أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏



ويحضر ‏مارسيل كولر، المدير الفني، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ويعقبه المؤتمر الصحفي للرجاء في السادسة مساء.