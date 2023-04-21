اخبار الرياضه

مباريات اليوم الجمعة 21 أبريل والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 مباريات مهمة في الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وغيرها.

وسيحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة مهمة للغانرز بملعب الإمارات ضمن الجولة 32.

اقرأ أيضا: مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي بخسارة قاسية أمام إشبيلية

ويأمل أرسنال في وقف مسلسل نزيف النقاط الذي عانى منه مؤخراً بالتعادل مرتين على التوالي بنتيجة واحدة 2-2 مع ثم وست هام يونايتد.

على صعيد الدوري الفرنسي، سيأمل باريس سان جيرمان في الاقتراب خطوة إضافية من الحفاظ على لقب الدوري المحلي "ليغ 1"، حين يخرج لمواجهة آنجيه بالجولة 32.

وعلى صعيد دوري أبطال أفريقيا، سيخرج

الترجي التونسي لمواجهة شقيقه الجزائري، شبيبة القبائل، في ذهاب ربع النهائي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال × ساوثهامبتون (21:00 مصر، 22:00 ) - beIN Sports HD 1 Premium
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
أنجيه × باريس سان جيرمان (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium
مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل × الترجي (23:00 مصر، 24:00 السعودية) - beIN Sports HD 4 Premium

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا