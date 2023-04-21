روما يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فينورد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق روما الإيطالي على سحاب فينورد الهولندي برباعية مقابل هدف في مباراة العودة بدور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بهدف خلال الأسبوع الماضي.

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وفي مباراة العودة افتتح ليوناردو سبينازولا التسجيل لصالح روما في الدقيقة 60 وتعقدت الأمور أمام روما مع حلول الدقيقة 80 بعدما أدرك فينورد، وكاد أن يتأهل الفريق الهولندي لكن باولو ديبالا نجم روما خطف هدف ثاني للذئاب في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لتتجه إلى أوقات إضافية.

وخلال الوقت الإضافي استطاع روما تسجيل هدفين بتوقيع ستيفان شعراوي و

لورينزو بيليغريني في الدقيقتين 101 و107 من عمر المباراة ليخطف روما بطاقة العبور إلى نصف النهائي بشق الأنفس.

ويتقابل روما مع باير ليفركوزن الألماني فى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن نجح الأخير فى تخطى فريق سانت جيلواز البلجيكي.

يذكر أن مباراة نصف النهائي الأخرى ستجمع بين إشبيلية يوفنتوس، وكان اشبيلية قد فاز على مانشستر يونايتد بينما اصاح يوفنتوس بنظيره سبورتنج لشبونة.

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