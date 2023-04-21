النصر يفوز علي البلدية وديا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق النصر الفوز علي بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بين الفريق علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني.

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واستطاع النصر بقيادة اشرف توفيق في العودة بالنتيجة بعد التأخر بهدفين دون رد للفوز بثلاثة أهداف لهدفين حيث تقدم البداية بهدفين في الشوط الأول بينما نجح عبدالله لالا في تسجيل الهدف الاول للنصر قبل نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز عبدالله لالا الهدف الثاني ثم تمكن

عمرو ناصر من تسجيل الهدف الثالث.

وقدم النصر أداء جيد واهدر لاعبيه أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة عدد الاهداف خاصة في الشوط الأول واطمان اشرف توفيق علي المجموعة الأساسية بالفريق ومن المقرر أن يواجه النصر فريق زد اف سي يوم الخميس المقبل في ختام تجاربه الودية قبل مواحهة السكة الحديد.

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