ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه

ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي على رأس قائمة نادي باريس سان جيرمان المستدعاة لمواجهة أنجيه المقرر لها مساء غدا الجمعة، فى افتتاح مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الفرنسي.

موعد سوبر الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على أنجيه مساء الغد عند التاسعة بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة ويفصله 8 نقاط عن مارسيليا

صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد أنجيه في المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة.ويبحث باريس سان جيرمان عن تحقيق الفوز على أنجيه للمرة الثانية في الموسم الحالي بعدما فاز عليه في الدوري الأول بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.لمزيد من الاخبار اضغط هنا