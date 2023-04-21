شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد مباريات الخميس 20 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 20 / 4 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ26 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الإسماعيلى، بينما التقى سيراميكا مع الاتحاد السكندرى.

الانتصار الخامس للدراويش.. الإسماعيلى يهزم المصرى 2 / 1 ويحسم ديربى القناة

حسم فريق الإسماعيلي ديربي القناة بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

الاتحاد السكندرى وسيراميكا يكتفيان بالتعادل السلبى فى ليلة العيد

حسم التعادل السلبى نتيجة المباراة التي جمعت فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



