شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والرجاء بحضور كولر والشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ‏المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ويعقبه الموتمر الصحفي للرجاء في السادسة مساء.