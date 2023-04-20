شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تترقب العودة لصدارة التصنيف العالمى للاسكواش فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، العودة لصدارة التصنيف العالمي في الثامن من مايو المقبل، وذلك بعد تتويجها مؤخراً بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، عقب فوزها في المباراة النهائية على نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 55 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

نور الشربيني (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز التاسع)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.