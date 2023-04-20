شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والرجاء المغربي، في السابعة من مساء غد الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والجهاز الإداري للفريق، ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق الرجاء.

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ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.