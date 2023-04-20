شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.‏

وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.