شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.
وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.