شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سيراميكا عن طريق كل من صلاح محسن ومحمد إبراهيم و محمد عنتر، بينما هجمات الاتحاد السكندرى عن طريق مابولولو و أحمد عادل " ميسى" وخالد الغندور.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. محمد شكري، مروان صحراوي، سيف تقا، أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد كناريا، محمد إبراهيم، محمود نبيل، محمد عنتر، ميدو جابر.

خط الهجوم .. صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران كالتالى:

حراسة المرمى .. المهدى سليمان.

خط الدفاع .. هشام صلاح، عبدالله نصيب، أحمد فهد، محمود علاء.

خط الوسط .. مورو، محمود عبد العزيز، محمد محمود، عمار حمدى.

الهجوم .. مابولولو، أحمد عادل "ميسى".