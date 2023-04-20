شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى والإسماعيلى بالشوط الأول فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ضد الإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي.

الوسط: محمد حسن – سيرجي أكا – كريم الديب.

الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – عبد الرحمن مجدي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عماد - إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي.

الوسط: حسن علي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي -حسين السيد.

الهجوم: محمد جريندو – عبده يحيى.