شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 4/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً عربياً من بينهم منتخب مصر.
وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط اليوم أمام المصرى من أجل مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وإسعاد الجماهير في أيام عيد الفطر.
يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في غيابه عن الأبيض في الفترة الماضية.
استبعد اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بالأجانب فى ملف المدير الفنى الجديد للجبلاية ، واستقر المجلس على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المُقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا ومن الوارد أن يكون صغير السن، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.