ديربي القناة .. الإسماعيلي يتعادل مع المصري في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلي بالتعادل السلبي 0/0 ، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.
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وشهد الشوط تحفظ كبير من جانب الفريقين ، حيث كان لاعبي المصري والإسماعيلي متىون على التواجد في منطقة وسط الملعب.
فيما سيطر المصري على أجزاء من المباراة ، حيث وصلت نسبة استحواذ الفريق البورسعيدي على الكرة ل 53٪ ، مقابل
وكان حسام حسن كان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: محمود جاد.
خطالدفاع: عمرو سعداوي ، عماد بو بكر ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، أحمد عماد.
خط الوسط: حسين السيد ، حسن علي ، إلياس الجلاصي.
الهجوم: عبده يحيى ، جريندو.
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