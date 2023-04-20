موعد سوبر الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات مواجهة كأس السوبر المحلي المصري بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في تمام 7:30 من مساء يوم الجمعة الخامس من مايو المقبل.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.

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ويخوض الاهلي اللقاء بعد تحقيقه لقب كأس مصر رقم 38 في تاريخه وبعد تفوقه على بيراميدز بثنائية مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين اضافيين فيما يخوض الزمالك المواجهة باعتباره بطل النسخة الاخيرة

من مسابقة الدوري العام عن الموسم الرياضي 2021 2022.

طاقم مصري..

كان اتحاد الكرة قد اعلن اخيرا انه من المرجح أن يتم الاعتماد على طاقم تحكيم مصري خالص لادارة اللقاء بدلا من الاستعانة بطاقم اجنبي على غرار ما حدث اخيرا في كأس مصر والاستعانة بطاقم مصري خالص بقيادة أمين عمر.

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