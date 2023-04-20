الأهلي يفتح مرانه لوسائل الإعلام قبل مواجهة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.‏

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وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي

في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كوصيف مجموعته مع صن داونز الجنوب افريقي.

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