إشبيلية واليونايتد.. النصيري يُهدي الفريق الأندلسي التقدم في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع إشبيلية الإسباني الخروج متقدمًا بهدف نظيف في الشوط الأول من مواجهته أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، في المباراة التي يشهدها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإسبانيا.

موعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

جاء تقدم الفريق الأندلسي عن طريق المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول من المباراة.

وسيطر لاعبو مانشستر يونايتد على مجريات الشوط، بعدما وصل الاستحواذ على الكرة

من جانب الشياطين الحمر ل 56%، مقابل 44% لصالح العملاق الإسباني.

وبدأ إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:

ياسين بونو، في حراسة المرمى.

الدفاع: نافاس، بالدي، مركاو، أكونيه.

الوسط: جوديل، راكيتيتش، فرناندز.

خط الهجوم: أوكامبوس، النصيري، لاميلا.

وكانت مواجهة الذهاب، والتي استضافها ملعب أولد ترافورد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

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