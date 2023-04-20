إختتام النسخة الأولي من أولمبياد الزهور الرمضانية لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الخميس، إختتام منافسات كرة القدم في النسخة الأولى من أولمبياد الزهور الرمضانية التي أقيمت خلال الفترة من 3 حتى 18 إبريل بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 19 رياضة مختلفة بالنادي.

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واختتمت منافسات كرة القدم التي اقيمت مشاركة أكثر من 450 لاعبًا في الملعب الرئيسي بالتجمع الخامس بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ علي عادل أمين الصندوق، والمهندس أحمد أسامة.

وحققت منافسات كرة القدم رقم قياسي في عدد المشاركين وصل إلى نحو 450 لاعبًا يمثلون 24 فريقًا يتنافسون في 4 مراحل سنية هي: مواليد 2010 و 2011 و 2012 و 2013 وذلك تحت اشراف المدير الفني لكرة القدم بنادي الزهور إسلام عادل.

وكانت نتائج البطولة كالتالي:

مرحلة 2013 : فوز أكاديمية Tiano بالبطولة

مرحلة 2012 : فوز اكاديمية Transforma

مرحلة 2011: فوز اكاديمية Premier

مرحلة 2010: فوز اكاديمية الزهور

وفي مفاجأة كبرى استطاع فريق أكاديمية الزهور الفوز بلقب الدورة لمرحلة 2010 بعد مباراة ماراثونية وسط تشجيع كبير من جمهور الزهور ومجلس إدارة

النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش.

وعبر المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل له أبناء النادي في كرة القدم خلال فترة وجيزة ومنذ تعيين المدير الفني إسلام عادل الذي حقق طفرة منذ توليه المسؤولية.

وشهدت النسخة الأولى من الأولمبياد الرمضانية رقما قياسياً في عدد المشاركين وصل إلى 2073 لاعباً في 19 رياضة مختلفة.

وخلال الأسابيع الماضية أقيمت منافسات أولمبياد الزهور الرمضانية في فرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس بمتابعة مستمرة من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش ومنسقي الرياضة من أعضاء المجلس وهم: علي عادل ، أمين الصندوق، ومحمد مطيع وياسر حفني بتنظيم إدارة النشاط الرياضي التي يديرها أحمد الليثي.

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