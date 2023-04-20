حسام حسن يعلن تشكيل المصري أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري العام المصري الممتاز.

موعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل المصري أمام الإسماعيلي

محمود جاد، في حراسة المرمى.

الدفاع: عمرو سعداوي_ عماد بو بكر، عمرو موسى_ إسلام أبو

سليمة_ أحمد عماد.

الوسط: حسين السيد_ حسن علي_ إلياس الجلاصي.

الهجوم: عبده يحيى_ جريندو.



يذكر أن المصري يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

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