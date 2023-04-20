شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب: 150 ألف جنيه قيمة تأجير استاد القاهرة.. ونخطط للوصول إلى 100 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى أن ثمن تأجير استاد القاهرة الدولى 150 ألف جنيه في المباراة الواحدة، حيث كان سابقا 90 ألفا، وهذه الزيادة جاءت بسبب جودة أرضية الملعب والاهتمام بالصيانة، حيث تم التعاقد مع أحد الشركات المصرية وتقوم بالاستعانة بخبير أجنبى ووضع خطة شهرية تشمل صيانة أرضية الملعب " .

وأضاف وليد عبد الوهاب خلال تصريحات إذاعية قائلا " هناك خطة تم وضعها لتطوير استاد القاهرة الدولى للوصول إلى 100ألف مشجع وتغطية الاستاد بالكامل وزيادة الإنارة داخل أرضية الملعب حيث السعة الحالية 62 الف و 600 كرسى للمشجعين ".

و تابع وليد عبد الوهاب قائلا " تم إنشاء كبائن الجمهور منذ استضافة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة عام 2019 و لم يتم طرحها للجمهور ولكن خاصة بالفرق المستضيفة للمباريات بالاشتراك مع الشركة الراعية الخاصة بالمباراة أيضا " .

واختتم وليد عبد الوهاب قائلا " تكلفة صيانة استاد القاهرة تصل الى 2 مليون و 400 الف جنيها سنويا و وافقت على استضافة 7 أندية لخوض مبارياتها على الملعب لزيادة الدخل إلى الهيئة " .