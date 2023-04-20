شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ومحمد إبراهيم يقودان هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعباني، التشكيل الاساسى للفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد بسام .

خط الدفاع .. محمد شكري ، مروان صحراوي ، سيف تقا ، أحمد هاني.

خط الوسط .. محمد كناريا ، محمد إبراهيم ، محمود نبيل ، محمد عنتر ، ميدو جابر .

خط الهجوم .. صلاح محسن .

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمد عادل - محمد توني - جاستيس ارثر- محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القرموطي - احمد ياسر ريان - وايو كونستاتت