شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن ملاكمة الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملاكمة الشطرنج أو Chess boxing هى رياضة تجمع بين الشطرنج والملاكمة فى جولات بالتناوب، تلك الرياضة التى تجمع بين القوة الجسمانية والعقلية.

هذه اللعبة تم عرضها لأول مرة فى جنوب لندن فى نهاية السبعينيات بالقرن العشرين، حيث تتم المنافسة بين اثنين من اللاعبين بالتناوب فى جولات من الشطرنج والملاكمة، وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة فى ألمانيا وبريطانيا والهند وروسيا.

وتتكون اللعبة من 6 مواجهات سريعة فى الشطرنج، وتتخللها جولات من الملاكمة، مدة كل منها دقيقتان، والفائز هو من يتغلب على خصمه فى الشطرنج أو الملاكمة أيهما أولاً.

تكمن صعوبة تلك الرياضة فى انخفاض معدل التركيز بعد تلقى عدد من الضربات على الرأس أثناء الملاكمة.