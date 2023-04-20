موعد إياب ربع نهائي ابطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهه مرتقبة هامة يستضيف ستاد القاهره الدولي مواجهة النادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي في تمام 9:00 مساء بعد غد السبت لحساب منافسات ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيد الأندية.

موعد مباراة الإياب..

وتستضيف دولة المغرب بمدينة الدار البيضاء وعلى ملعب مركب محمد الخامس مواجهه الإياب بين الفريقين المقرر اقامتها 29 من الشهر الجاري.

كانت اندية الاهلي المصري الترجي الرياضي التونسي الرجاء المغربي الوداد المغربي سيمبا

التنزاني صن داونز الجنوب افريقيا شباب بلوزداد الجزائري وشبيبه القبائل الجزائري قد حسمت التأهل الى منافسات ربع النهائي من البطوله القارية.

ومن المقرر ان يقام اللقاء النهائي في البطوله خلال شهر يونيو المقبل بنظام مواجهتي الذهاب والاياب بدلا من المباراة الواحدة في تجربة جديدة بعد ان أقيمت عده سنوات على أرض محايده بلقاء وحيد.

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