فتوح يواصل برناجه التأهيلي إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب أحمد فتوح، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويسعي الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب حيث قام بالاجتماع به والاطمئنان عليه ومنحه بعض التعليمات.

وأدي فتوح فقرة علاجية بجانب جزء تأهيلي داخل الجيمانيزيوم ضمن

البرنامج الموضوع له.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجول المؤجلة من الأسبوع الـ19 من الدوري المصري.

ويقع فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد40 نقطة.

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