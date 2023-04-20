موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية مرتقبة، حين يلتقي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر مباراة الزمالك وسيراميكا، هي المهمة الثانية للكولومبي خوان كارلوس أوسويرو، المدير الفني الجديد للزمالك، والذي تعادل في مباراته الأول مع المقاولون العرب.

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك المقبلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة المؤجله من الأسبوع الـ19، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 من شهر أبريل الجاري.

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة

والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعه والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

يقع فريق الزمالك بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 لقاء وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات.

بينما يقع فريق سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 6 مباريات و11 تعادل و7 هزائم.

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