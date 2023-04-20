تدريبات تأهيلية لعمرو السيسى فى الزمالك استعدادا لسيراميكا

القاهرة - سامية سيد - أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري .

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في غيابه عن الأبيض في الفترة الماضية.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق على إجراء فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته لحين التأكد من جاهزيته بصورة كاملة للمشاركة في التدريبات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.