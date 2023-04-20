اتحاد الكرة يستبعد الأجانب من حسابات تعيين المدير الفنى الجديد للجبلاية

القاهرة - سامية سيد -

استبعد اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بالأجانب فى ملف المدير الفنى الجديد للجبلاية ، واستقر المجلس على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المُقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا ومن الوارد أن يكون صغير السن، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

وفى هذا الصدد، جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، طلبه من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للاستفادة منه فى تطوير المدربين.

ويناقش مجلس الجبلاية إطلاق دورى الرديف فى الفترة المقبلة وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة فى النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التى وضعها الاتحاد من أجل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهى منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد مثل توفير فترات معايشة لهم فى دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".