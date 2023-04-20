شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من أوسوريو للاعبى الزمالك استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ومنح "أوسوريو" تعليمات فنية وتكتيكية للاعبين من أجل تنفيذها خلال الفقرات الفنية في المران، بالإضافة إلى تكليفات خاصة لبعض اللاعبين.

وحرص المدير الفني على علاج بعض السلبيات التي حدثت في مباراة المقاولون العرب السابقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقب ذلك أدى لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة في جزء من الملعب تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.