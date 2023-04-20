شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ملف مناقشة تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، عقب أجازة عيد الفطر المباراة ، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.

ويرغب اتحاد الكرة ورابطة الأندية فى الحفاظ على التواجد الجماهيرى فى المدرجات فى ظل الجهود المبذولة لزيادة هذه الأعداد، لذا يرفض اتحاد الكرة والرابطة أى خروج عن النص فى المباريات.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة..

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة..

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.