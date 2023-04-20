7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 20 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 20 / 4 / 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشمل العديد من الأخبار الهامة على رأسها طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المشاركة في وضع أجندة ومواعيد البطولات المحلية بداية من الموسم المقبل.

تعرف على معايير اتحاد الكرة لاختيار مدربى المنتخبات الوطنية

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من المعايير لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة عددا الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المشاركة في وضع أجندة ومواعيد البطولات المحلية بداية من الموسم المقبل، حتى يتم التنسيق والترتيب لفترات التوقف التي تلزم المنتخبات الوطنية بوصفة خاصة المنتخب الأول.

الأهلى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث يستأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكر مغلق غداً الجمعة.

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