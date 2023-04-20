شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين 4 لاعبين لقيادة خط وسط الأهلى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين 4 لاعبين هم عمرو السولية وحمدى فتحى ومروان عطية وأليو ديانج لاختيار ثنائى للمشاركة فى خط وسط المارد الأحمر فى مباراته المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وغاب حمدى فتحى عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام سموحة بالدوري بسبب الإيقاف، فيما جلس مروان عطية على دكة البدلاء بنفس المباراة لمنحه قسطاً من الراحة بينما شارك الثنائى السولية وديانج فى التشكيل الأساسى.

وطلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.