شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن آخر استعدادات الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل النادى الأهلي فوق صوت مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب الدور ربع نهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تأهله كثانى مجموعته خلف صن داونز الجنوب افريقي.

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

ج: يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث يستأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكر مغلق غداً الجمعة.

ج: طالب كولر لاعبيه بعدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة، وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

ج: عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له يأتي في مقدمتها ، الحفاظ على هدوء أعصابه وعدم التهوّر أو الانسياق لاستفزازات المنافس مثلما حدث في لقاء سموحة الأخير بالدوري الذي تعرض خلاله الشناوي للطرد في الدقيقة الأخيرة بسبب إحتكاكه بمدافع الفريق السكندري خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وطلب يانكون من الشناوي أن يكون هادئاً ومُتحكماً في أعصابه حتى لا يتسبب في أي خسائر للفريق خلال الفترة المقبلة التي يخوض فيها الأهلي مباريات قوية يأتي في مقدمتها مباراتي الرجاء بربع نهائي البطولة ثم السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارات.

ج: أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.