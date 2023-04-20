شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لا يعرف الهزيمة آخر 6 مواجهات فى الدورى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، فريق الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

6 مواجهات بلا هزيمة

يدخل المصرى المباراة بحثا عن استمرار سلسلة اللاهزيمة التي يحققها الآن بعد مرور آخر 6 مباريات بلا هزيمة، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين، بدأها بالتعادل مع بيراميدز 0 /0، ثم الفوز على إنبى 2 / 1، ثم الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، ثم التعادل السلبى مع المقاولون العرب.

وطالب حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، اللاعبين بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق في مركز متقدم بالدوري.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.