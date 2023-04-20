شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يقدم تقرير شامل عن فريق طائرة الأهلى بعد خسارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تقرير شامل بخصوص الفريق بعد خسارة لقب دورى الطائرة هذا الموسم بناء على طلب الإدارة و النشاط الرياضى.

وحرصتا إدارة النادى الأهلى والنشاط الرياضى على معرفة أسباب الخسارة من أجل الوقوف على القصور قبل خوض منافسات كأس مصر هذا الموسم.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 فى إطار ثاني جولات بلاى أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بالبلاى أوف بنتيجة 3/1 على نفس الصالة، وبذلك حافظ فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على اللقب للموسم الثانى على التوالى.

وتأهل الأهلى إلى نهائى البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 أبريل الجارى على مدار يومين.