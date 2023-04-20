الأهلي والزمالك.. موعد قمة الكرة الطائرة في نهائي دوري السيدات الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم مباراة مرتقبة بين الأهلي و الزمالك، في كلاسيكو ناري لحسم لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة للسيدات للموسم الحالي 2022-2023.

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موعد مباراة الاهلي و الزمالك فى نهائي دوري كرة الطائرة سيدات

ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في نهائي الدوري الممتاز لكرة الطائرة سيدات، مساء اليوم، على ان تنطلق صافرتها في تمام الساعة الحادية عشر

مساء، على صالة حسن مصطفي.

وفاز فريق سيدات الزمالك فى المباراة الاولى على الاهلى بنتيجة 3 ـ 1، فيما حقق سيدات الأحمر الفوز فى المباراة الثانية بنتيجة 3 ـ 2، ليجمعهما لقاء ثالث فاصل بين الفريقين لحسم لقب البطولة.

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