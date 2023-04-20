بعد أحداث ديربي الرياض.. نص المادة العقابية المنتظرة على رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الدوري البرتغالي كريستيانو رونالدو صانع ألعاب فريق النصر السعودي توقيع عقوبه تأديبية عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي لكره القدم هناك عقب تصرفه الغير أخلاقي على هامش مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي الثلاثاء الماضي لحساب منافسات الجوله 25 من دوري روشن للمحترفين.

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وأثار اللاعب البرتغالي حالة واسعة من الجدل بعد أن قام بتوجيه حركة غير أخلاقية تجاه الجماهير المتواجدة في المدرجات والتي وجهت أمامه هتافات دعم للأرجنتيني ليونيل ميسي غريمه التقليدي.

نص المادة..

ومن المنتظر وفقا لما تنص عليه الماده رقم 48 من لائحه الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يعاقب بالايقاف من مباراة واحده إلى

ثلاث مواجهات كل لاعب او فرد من أفراد الجهاز الفني او الإداري أو عنصر من عناصر اللعبة حل توجيهه أي هتافات أو عبارات أو أفعال مشينة تجاه أي عنصر خارجي من عناصر اللعبه ومن ضمنها الجماهير مع توقيع غرامة مالية قدرها 20 الف ريال سعودي.

َوتنطبق هذه المادة على الفعل الذي قام به الدولي البرتغالي رونالدو في مواجهه فريقه الاخيرة بالدوري السعودي.

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