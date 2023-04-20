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مبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني  لفريق باريس سان جيرمان ، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة  أنجيه  على ملعب ريموند كوبا ضمن منافسات الجولة الـ32 في الدوري الفرنسي.

 

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قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

 

أشرف حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، كيليان مبابي، فابيان رويز، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، سولير، ، بيتشابو، زاير إيمري، نهاجا، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، لوتيلييه، دوناروما.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجية

تنطلق المباراة مساء غد الجمعة التي تجمع

بين باريس سان جيرمان وأنجية  في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

 

القنوات الناقلة  لمباراة باريس سان جيرمان و أنجية

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 2 بتعليق جواد بدة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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