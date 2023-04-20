ياسر رشاد - القاهرة - توج نادي توت عنخ آمون بلقب بطولة كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على مركز شباب الأميرية، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لموسم 2022-23 التي أقيمت بينهما بالبطولة.

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أرقام توت عنخ أمون بعد التتويج بكأس مصر للسيدات

وبذلك حصل نادي توت على لقب كأس مصر للسيدات للموسم الحالي، وهي البطولةالأولى التي يتوج بها الفريق في تاريخه.

وكان نادي توت قد بدأ مشواره في كأس مصر للسيدات بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي. ثم يفوز باللقب بالفوز على مركز شباب الأميريةبالنتيجة نفسها في المباراةالنهائية.

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