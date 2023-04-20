الأهلي.. ثلاثي الفريق خارج حسابات ماراثون الانتقالات بفرمان كولر

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش مسؤولو التعاقدات بالنادى الأهلي، طلبات السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، واحتياجات المارد الاحمر، لتدعيم صفوفه لمواصلة سلسلة حصد البطولات وإرضاء عشاقه وجماهيره.

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وأشار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الاول بالنادى الاهلى، الى انه لا يحتاج لخدمات الثلاثي أيمن أشرف، وشادي حسين، سافيو، وهم خارج حساباته الفنيه تماما، ويريد سرعة التعاقد مع البديل المناسب لتلبية احتياجات الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة افريقية مرتقبة أمام الرجاء المغربي في تمام

التاسعة من مساء بعد غد السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات ذهاب دور 16 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء المغربي للطرف الآخر الذي سيحسم تأهله من مواجهة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في الدوري نصف النهائي من البطولة.

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