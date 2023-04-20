رونالدو في مرمى النيران بالسعودية.. إشارات فاضحة وإهانة متعمدة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، حالة واسعة من الجدل الساعات الماضية، عقب خسارة فريقه أمام الهلال السعودي، الثلاثاء الماضي، بثنائية من دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما لحساب منافسات الجوله 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وعقب اللقاء أظهرت اللقطات الملتقطة من الجماهير المتواجدة في المدرجات توجيه اللاعب البرتغالي إشارات فاضحة غير أخلاقية تجاه جماهير الهلال بعد أن هتفت الجماهير بعبارات تحمل دعم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغريم التقليدي للاعب البرتغالي.

ووجهت الجماهير السعودية انتقادات واسعة للاعب البرتغالي بالإضافة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم إصدارها أية عقوبات رادعة على اللاعب حتى الآن في تفسيرهم أن رونالدو قيمة كبيرة مضافة للدوري السعودي.

وتسببت تلك الإشارة غير الأخلاقية في توجيه الجماهير السعودية مقارنات حول سلوك اللاعب مع أنديته الأوروبية السابقة وعدم قيامه بمثل هذه الأفعال الخارجة تجاه الجماهير مبررة بشدة القوانين الأوروبية الرياضية وصرامتها في مثل هذه الحالات، على العكس في

السعودية.

عقوبة متوقعة:

وبحسب ما تنص عليه لوائح لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فإن الماده 48 منها تقضي بإيقاف اللاعب وتغريمه ماليًا حال تعمده هذه الإشارات بعد التحقيق معه، على أن تكون أقصى عقوبة إيقاف ومنع من المباريات تشمل ثلاث مواجهات محلية، وتكون الغرامة المالية مقدرة ب 20,000 ريال سعودي.

وخلال المباراة أيضًا قام رونالدو بتدخل عنيف أمام اللاعب كويلار لاعب وسط الهلال السعودي، حينما طوق رونالدو لاعب الهلال من رقبته ونزل به أرضًا في لقطة أمام أعين الحكام والجماهير الأمر الذي تسبب أيضًا في وضع اللاعب البرتغالي في موقف سيء تجاه الجماهير باعتباره قيمة دولية كبيرة.

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