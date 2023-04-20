ناشئات صيد الدقي يهزمن زهور التجمع ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 16ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقي

الفوز على نادى زهور التجمع بنتيجه 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على صاله جامعه القاهره ضمن منافسات

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ضمت قائمة صيد الدقي اللاعبات: فاطمه محمد حسني، جودي فرج الله، جني محمود صابر، لينه الظواهري، فريده سلامه، فيروز فادي، كارما حاتم، ساره طارق، ياسمين تامر، زينه عمرو، فرح حسام، مريم محب، زينه النادي، ملك محمد حسين، سيجو، فريده احمد، مايا احمد نصر، حلا ملش، فاطمه عيد، حبيبه عمر، ريناد وليد، مريم مغازي.

وفي سياق أخر، استطاع فريق 18 سنة شابات للكرة الطائرة بصيد الدقي

الفوز علي النادي الأهلي بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة جامعة القاهرة في إطار بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

يضم الفريق اللاعبات حبيبة زعتر، ملك شتا، خديجة إبراهيم ، نانسى أشرف، حبيبة وجيه، نور ياسر، مريم هشام، فاطمة الزهراء أحمد، فريدة ياسر، ندى طه، ريتاج مجدى، منال محمد، شهد حسام، سلمى أحمد، جنه الله مصطفى، مريم محمد، جنى عمرو، زينة

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