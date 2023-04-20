سلة صيد الدقي تهزم وادى دجلة ببطولة منطقة الجيزة للناشئات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 14سنة (ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نادى وادى دجلة 2 بنتيجة 30 / 7 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة.

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ضمت قائمة الفريق اللاعبات: تيا نادر السيد، جويرية أحمد سمير ، خديجة ابراهيم ، حبيبة وائل ، ديما على ، رزان شريف ، سارة احمد عفيفى ، سارة مصطفى شوقي، فريدة احمد بكرى ، فريدة محمد فتحى ، فريدة مصطفي عبيد ، ليلى احمد عيسوى ، لينة عاصم حسن، مريم محمد المعتز بالله، ملك شريف احمد، ملك عمرو السنهورى ، ملك عمرو محمد، ملك محمد جودة ، منة الله حسين ، منة محمد جودة ، نايا محمد عمرو ، نور محمد سامى ، هنا احمد مختار.

ناشئات صيد الدقى تفزن على المعادى ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة



حقق فريق 13سنة (أ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق المعادى بنتيجة 18/33 فى إطار مباريات كأس منطقة الجيزة تحت 14سنة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى عبدالعزيز، جنى مهنا، جومانة أحمد، رويدة جمال، سلمى عزت، عاليا أحمد، فاطيما عبده، فرح وليد، كنزى سامح ، لارا هيثم، لارا وائل، لى لى توفيق، ملك خالد، نادين شريف، نادين على ، نور محمد، هنا عبد الصمد، هيا هيثم.

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