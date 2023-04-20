أبرز غيابات المصري أمام الإسماعيلي في ديربي القناة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل إستاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الخميس مباراة الديربي والتي ستجمع بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن صفوف المصري البورسعيدي الثلاثي زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران عن قائمة الفريق لمباراته أمام الإسماعيلي والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويفتقد المصري لخدمات زياد كمال لعدم جاهزيته بعد إصابته بتمزق

في العضلة الأمامية ، فيما أصيب اللاعب حسام جريشة بشد بوتر العضلة الضامة ، بينما يغيب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية .

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة ، بينما يتواجد المصري في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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