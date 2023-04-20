شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الخامس فى الدورى اليوم أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الفوز الخامس

يبحث فريق الإسماعيلى في مباراة اليوم عن تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، حيث نجح الدراويش في تحقيق 4 انتصارات فقط حتى الآن، على كل من إنبى "ذهابا وإيابا" والداخلية وسموحة، ويأمل حمزة الجمل أن يضيف فريق المصرى على قائمة المهزمين أمام الدراويش.

وأكد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن مواجهة المصرى ستكون صعبة جدا وهى مهمة جدا بالنسبة للإسماعيلى، ونسعى بكل قوة لاستكمال ما حققناه والفوز سيكون هدفنا بكل تأكيد، وأن كل اللاعبين فى قمة تركيزهم من أجل إسعاد الجماهير قبل العيد، وجماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.