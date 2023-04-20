شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على الركلات الثابتة استعداداً لمواجهة الرجاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جانب من مران الليلة للتدريب على الركلات الثابتة للإستفادة منها فى مباراة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وكلف كولر مجموعة من اللاعبين مثل بيرسي تاو وعلي معلول وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا لتسديد الضربات الثابتة.

وطلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.