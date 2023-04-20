شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يرفض التفريط فى نجومه بالميركاتو الصيفى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى فاركو فكرة الموافقة على بيع أي لاعب بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويري مسئولو فاركو أن الفريق البرتقالى بحاجة لتدعيم صفوفه بعد انتهاء فترة إيقاف القيد وليس الاستغناء عن جهود أي لاعب.

وتألق أكثر من لاعب في صفوف فاركو هذا الموسم على رأسهم محمود حمادة ورزقى حمرون وجيفرسون إنيكادا وعزمى غومة وكينجسلى سوكاري.

رفض مجلس إدارة نادى فاركو التخلى عن أى نجم من نجوم الفريق فى نهاية الموسم الجارى، متمسكين بكامل نجومهم أملا فى إجراء تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل يضمن الظهور الأفريقى للفريق البرتقالى بالموسم الجديد، خاصة أن النادى لديه العديد من الطموحات لتحقيقها فى الفترة المقبلة، والتى ستكون بحاجة إلى اللاعبين الحاليين مع بعض التدعيمات أيضًا.

ويستعد فاركو لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 3 مايو المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد تأجيل مباراته مع فيوتشر في الجولة الـ"27" للمسابقة.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور.