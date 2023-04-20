تضاؤل فرص لحاق رامى ربيعة بمواجهة الأهلى والرجاء المغربى

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القاهرة - سامية سيد - تضاؤلت فرص لحاق رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بمباراة الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل بذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا بسبب الاصابة

وبدأ رامى ربيعة في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، وفقًا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن ربيعة أجرى أشعة وفحوصات طبية عقب مباراة بيراميدز أثبتت إصابته بجزع في مفصل الترقوة بالكتف.

وأوضح طبيب الفريق أن ربيعة سوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويذكر أن ربيعة قد تعرض لكدمة قوية في الكتف أثناء مشاركته في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس مصر.

طلب جهاز الكرة بالنادى الاهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.