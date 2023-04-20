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شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير القطبين حائرة ما بين سيدات الطائرة واليد الليلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضات الصالات مواجهتين مهمتين للقطبين على صعيد منافسات السيدات فى نهائى كأس مصر لليد وتحديد بطل دورى الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023.
ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل كلا المواجهتين فى التقرير التالى:-
الأهلى أمام الزمالك فى فاصلة تحديد لقب دوري الطائرة للسيدات
يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر مساءا فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.
تأنى هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023،
ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على أكتوبر الدولية "زويل " ،يلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .
الأهلى أمام الزمالك فى نهائى كأس اليد
يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر و النصف مساء فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16.