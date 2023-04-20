شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير القطبين حائرة ما بين سيدات الطائرة واليد الليلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضات الصالات مواجهتين مهمتين للقطبين على صعيد منافسات السيدات فى نهائى كأس مصر لليد وتحديد بطل دورى الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023.

ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل كلا المواجهتين فى التقرير التالى:-

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر مساءا فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023. تأنى هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على أكتوبر الدولية "زويل " ،يلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر و النصف مساء فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16.