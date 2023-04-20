شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مع الإسماعيلى وسيراميكا مع الاتحاد بختام الجولة الـ"26" للدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة بإقامة مباراتين بين المصرى مع الإسماعيلى، وسيراميكا مع الاتحاد السكندري.

حيث يستقبل فريق المصرى فى التاسعة والربع مساء فريق الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 35 نقطة بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى الجدول برصيد 23 نقطة..

كما يحل الاتحاد السكندرى فى التاسعة والربع مساء ضيفا على سيراميكا على استاد السلام، ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 39 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز

الخميس 20 أبريل

المصري & الإسماعيلى..9.15 مساءً

سيراميكا & الاتحاد السكندري..9.15 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.