شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تقريرا عن مصابى بيراميدز قبل مواجهة مارومو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الجهاز الطبى، إعداد تقرير مفصل عن حالة المصابين الحالين والمرحلة التى وصلوا إليها من التأهيل، قبل مواجهة مارومو جالانتس الجنوب أفريقى.

ويخضع كل من عبد الله السعيد للتأهيل بسبب بسبب إصابته بجزع فى الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب، وأسامة جلال بسبب إصابته بقطع فى وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة 3 أشهر، وأحمد سامى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وفخر الدين بن يوسف بسبب معاناته من شد فى العضلة الضامة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، والمقرر لها يوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات ربع نهائى الكونفدرالية.

وكان بيراميدز حقق الفوز على الداخلية بنتيجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الممتاز في اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 لجدول الدورى، وأحرز هدفى بيراميدز أحمد سيد عبد النبي مدافع الداخلية هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90، وعلى جبر الهدف الثاني في الدقيقة 90 +4.